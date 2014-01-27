У Черкасах при спробі штурму ОДА побили автомайдановців

Про це повідомляє в Фейсбук Євромайдан SOS.

За інформацією користувачів соцмережі, учасники Автомайдану зупинилися біля ОДА і влаштували мітинг на якому було близько 100 чоловік з Автомайдану і приблизно стільки ж місцевих жителів. В ході мітингу хтось кинув в будівлю облдержадміністрації коктейль Молотова.

З будівлі вискочило близько 300 беркутівців, солдатів внутрішніх військ і службовців ППС. Виникли сутички.

"Людей нещадно били і затримували. Дуже багато травмованих забирали на швидкої допомоги. Автомайдановские автомобілі побили і порізали шини на них. Одній машині Автомайдану вдалося втекти", - пише користувач.

При втечі активіста, серйозно постраждав беркутівець, який намагався перешкодити втекти автомобилю.Беркутівця збили і зараз він госпіталізований.

Також повідомляється, що правоохоронці перегороджують дорогу всім автомобілям у центрі Черкас, включаючи таксі. Б'ють пасажирів і водіїв.