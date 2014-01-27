СБУ попереджає про можливі підриви гідроелектростанцій

В Україні почастішали анонімні погрози підриву гідроелектростанцій та об’єктів атомної енергетики.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Як зазначають у відомстві, останні події в державі призвели до напруги у суспільстві внаслідок протиправних дій окремих радикально налаштованих організацій та громадян. Поряд з проявами екстремізму почастішали анонімні погрози підриву ГЕС, а також об’єктів атомної енергетики, пошкодження яких може мати непередбачені особливо тяжкі наслідки для населення України та сусідніх держав.

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Події, які відбуваються навколо об’єктів національної енергетичної системи, негативно позначаються на рівні безпеки нашої держави та створюють загрозу її функціонуванню, а також життю і здоров’ю громадян.

СБУ попереджає, що можливі захоплення, зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, з метою ослаблення держави, порушення громадської безпеки, залякування населення, впливу на прийняття рішень органами державної влади чи місцевого самоврядування передбачені ст.113 (диверсія) та ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.