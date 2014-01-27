Опубліковано нове відео знущань "Беркута" над роздягненим на морозі активістом

В мережі Інтернет з'явилося нове відео, на якому видно, як бійці "Беркута" знущаються над активістом Євромайдану Михайлом Гаврилюком.

Нагадаємо, раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як бійці "Беркуту" жорстоко знущаються над захопленим учасником акцій протесту - силовики фотографували оголеного чоловіка, пропонували йому позувати з сокирою в руках.

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У МВС вибачилися за знущання "Беркута" над голим мітингувальників. За даним фактом призначено службову перевірку.

Як повідомляв УНІАН, міліціонеру, який виклав до мережі перше відео знущань бійців "Беркута" над Михайлом Гаврилюком, довелося тікати з країни через переслідування своїх колег.