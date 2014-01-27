Сьогодні - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
09:25, 27 січня 2014Політика
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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Кількість жертв Голокосту перевищує 6 мільйонів чоловік / REUTERS
Він відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН з 2006 року, повідомляє Радіо Свобода.
Ця дата приурочена до звільнення у 1945 році радянською армією фашистського концтабору Аушвіц-Освенцим, де, за різними даними, було вбито від півтора до майже трьох мільйонів чоловік.
Загальна ж кількість жертв Голокосту перевищує 6 мільйонів чоловік.
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