Сьогодні поховають загиблого активіста Майдану Романа Сеника
09:48, 27 січня 2014Політика
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Сьогодні у Львівській області поховають загиблого від поранень на вулиці Грушевського у Києві активіста Романа Сеника
Сьогодні поховають ще одного загиблого під час сутичок / Ann Molchanova
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, Сеника, який помер у лікарні в Києві, поховають у його рідному селі Наконечне Друге Яворівського району.
Вчора вранці тіло Сеника привезли у рідне село.
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Як повідовляв УНІАН, 45-річний Сеник помер 25 січня в одній із київських лікарень. У нього було важке поранення в легені, довелося ампутувати руку.
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