Сьогодні поховають загиблого активіста Майдану Романа Сеника

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, Сеника, який помер у лікарні в Києві, поховають у його рідному селі Наконечне Друге Яворівського району.

Вчора вранці тіло Сеника привезли у рідне село.

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Як повідовляв УНІАН, 45-річний Сеник помер 25 січня в одній із київських лікарень. У нього було важке поранення в легені, довелося ампутувати руку.