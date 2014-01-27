У партії російського мільярдера пропонують заморозити кредит для України

Лідер російської партії «Громадянська платформа» Ірина Прохорова (рідна сестра мільярдера Михайла Прохорова, який також є головою федерального політичного комітету партії - УНІАН) пропонує заморозити видачу Україні кредиту в 15 млрд доларів через політичну кризу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Громадянської платформи».

«Видавати кредит країні, керівництво якої перебуває в політичному колапсі, - це все одно, що діяти за логікою Остапа Бендера, який збирав гроші на ремонт П'ятигорського провалля», - сказала Прохорова.

Вона пропонує уряду РФ заморозити виділення кредиту до моменту відновлення в Україні правового порядку і роботи всіх інститутів влади.

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У партії вважають, що на тлі новин про зниження курсу рубля і різке зростання євро ризикові вкладення для Росії - дуже велика розкіш. Кредитний рейтинг України в грудні 2013 року було підвищено на новинах про виділення кредиту (Standart & Poor`s змінило прогноз з «негативного» на «стабільний»), проте зараз інвестори чекають погіршення ситуації в економіці України.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року Росія і Україна досягли домовленості про те, що РФ придбає українські євробонди на 15 млрд доларів, зокрема за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов повідомив, що Росія купуватиме папери України в 2013 і 2014 роках.

24 грудня Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд доларів у рамках тих 15 млрд доларів, що надаються.

Організатором випуску єврооблігацій України, який буде розміщено на Ірландській фондовій біржі, виступить "ВТБ Капітал".

Кошти Фонду національного добробуту, які РФ планує інвестувати в єврооблігації України, розміщуватимуться на комерційних умовах з купоном 5%.

24 січня Сілуанов заявив, що влада Росії надасть фінансову підтримку Україні за рахунок Фонду національного добробуту лише на 10 млрд доларів, а ті 5 млрд доларів, що залишилися з обіцяного обсягу допомоги в 15 млрд, буде надано у вигляді спеціальних прав запозичення МВФ.