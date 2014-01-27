У Тернополі заборонили діяльність і символіку ПР і КПУ
Тернопільська міська рада заборонила на території міста діяльність і використання символіки Партії регіонів та Комуністичної партії України
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на позачерговій сесії. За дане рішення одноголосно проголосували усі 40 депутатів міськради.
Депутати, зокрема, звернулися до Головного управління юстиції в області з пропозицією зняти з реєстрації міську організацію Партії регіонів та Компартії як таких, що суперечать національним інтересам та порушують права і свободи громадян України.
Окрім того, народні обранці прийняли звернення до членів Тернопільської міської організації Партії регіонів та "прислужників діючого режиму".
Читайте такожІвано-Франківська облрада заборонила на території області символіку ПР і КПУУ ньому вони вказали, що прийняття антиконституційних диктаторських законів, свавілля правоохоронних органів, жертви на Євромайдані продемонстрували глухоту влади до вимог Українського народу та неспроможність керівництва держави – представників правлячої Партії регіонів – подолати існуючу політичну кризу, а натомість навпаки загострили зростання напруги у суспільстві і спричинили масові акції протесту в Україні та області.
«На руках вашої партії залитий кров’ю українського народу Майдан та вбивство невинних людей. Будучи членами Партії регіонів, ви також несете політичну і моральну відповідальність за дії своїх соратників. Вступивши в лави партії влади, ви сподівались на захист свого бізнесу, кар’єрний ріст, відповідні пільги та привілеї. Сьогодні ми закликаємо вас зробити вибір на користь українського народу, який є єдиним носієм влади у нашій державі, а не на користь режиму Януковича-Азарова», – сказано у зверненні.
Відтак депутати закликали представників Партії регіонів знайти у собі "залишки людського духу та гідності" і негайно залишити лави ПР.