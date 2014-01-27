У Тернополі заборонили діяльність і символіку ПР і КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на позачерговій сесії. За дане рішення одноголосно проголосували усі 40 депутатів міськради.

Депутати, зокрема, звернулися до Головного управління юстиції в області з пропозицією зняти з реєстрації міську організацію Партії регіонів та Компартії як таких, що суперечать національним інтересам та порушують права і свободи громадян України.

Окрім того, народні обранці прийняли звернення до членів Тернопільської міської організації Партії регіонів та "прислужників діючого режиму".

Читайте такожІвано-Франківська облрада заборонила на території області символіку ПР і КПУУ ньому вони вказали, що прийняття антиконституційних диктаторських законів, свавілля правоохоронних органів, жертви на Євромайдані продемонстрували глухоту влади до вимог Українського народу та неспроможність керівництва держави – представників правлячої Партії регіонів – подолати існуючу політичну кризу, а натомість навпаки загострили зростання напруги у суспільстві і спричинили масові акції протесту в Україні та області.

«На руках вашої партії залитий кров’ю українського народу Майдан та вбивство невинних людей. Будучи членами Партії регіонів, ви також несете політичну і моральну відповідальність за дії своїх соратників. Вступивши в лави партії влади, ви сподівались на захист свого бізнесу, кар’єрний ріст, відповідні пільги та привілеї. Сьогодні ми закликаємо вас зробити вибір на користь українського народу, який є єдиним носієм влади у нашій державі, а не на користь режиму Януковича-Азарова», – сказано у зверненні.

Відтак депутати закликали представників Партії регіонів знайти у собі "залишки людського духу та гідності" і негайно залишити лави ПР.