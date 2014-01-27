Ештон сподівається, що Верховна Рада відкличе "закони 16 січня"

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Ештон, оприлюдненій за день до її візиту в Україну.

”Єдиним вирішенням кризи є політичне рішення. Що ми потребуємо терміново - так це справжнього діалогу для побудови нового консенсусу щодо шляху уперед. Я сподіваюся, що український парламент прокладе чіткий шлях під час завтрашньої сесії у напрямку політичного вирішення», підкреслює у заяві Ештон.

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”Це має включати відкликання пакету законів, ухвалених 16 січня. Я та ЄС будемо повністю залучені до пошуку шляху виходу з кризи”,- додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле прибув до Києва у понеділок увечері, а Ештон відбуває до України завтра увечері.