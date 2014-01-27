Президент і опозиція домовилися скасувати "закони 16 січня" і розглянути питання відповідальності уряду

Про це йдеться у заяві, текст якої поширила прес-служба Президента.

Вона констатує, що завершився черговий багатогодинний раунд перемовин, в якому від опозиції брали участь Віталій Кличко, Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк.

Лукаш зауважує, що вкотре лідерам опозиції було вказано на неприпустимість підтримки радикальних дій, захоплень приміщень та шляхів.

За результатами зустрічі сторони дійшли концептуальної згоди проголосувати Закон України «Про амністію».

«Наполяганням нашої сторони є наступна відкладальна умова для цього Закону: амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів. В іншому випадку скоєні правопорушення амністовані не будуть», - зазначає Лукаш.

Також було прийнято політичне рішення про скасування прийнятих 16 січня цього року законів, які викликали багаточисельні дискусії.

Водночас, міністр зауважує: «Але ті закони, що не викликають зауважень, завтра будуть ухвалені Парламентом знову. Положення законів, що втратять силу завтра, будуть опрацьовані сторонами спільно та відповідатимуть європейському рівню».

«Що стосується повернення до Конституційних норм 2004 року, сторони констатували недосконалість норм Закону №2222 та констатували відсутність особистих напрацювань текстів Конституції», - повідомила Лукаш.

Сторони обговорили питання спільної участі у Конституційній реформі та обов’язковій співпраці у цьому питанні з європейськими інституціями. Також торкнулися питання референдумних процедур.

«Сторони домовилися про включення до порядку денного питання відповідальності Уряду. Арсеній Яценюк очолити Уряд України згоди не дав. Переговори будуть продовжені», - зауважила Лукаш.

Як повідомляє пресс-служба глави держави, у зустрічі брали участь перший заступник глави адміністрації президента Андрій Портнов, міністр юстиції Олена Лукаш, керівник фракції Політичної партії "УДАР" Віталій Кличко, керівник фракції "ВО "Батьківщина" Арсеній Яценюк, керівник фракції "ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Зустріч тривала понад чотири години.