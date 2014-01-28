КПУ не збирається голосувати за скасування "законів 16 січня"

У фракції КПУ не бачать необхідності скасовувати закони від 16 січня, повідомляє "Сегодня".

"Всі ухвалені закони повністю відповідають європейським. Вони слово в слово переведені з англійської чи інших мов країн ЄС. Коли приїжджав єврокомісар Фюле, я хотів поставити йому питання: чому він критикує ухвалені нами закони, якщо в тій же Чехії є точно така ж норма за наклеп - два роки в'язниці. Ми не будемо голосувати за скасування цих законів, але якщо потрібно буде внести зміни, ми готові розглянути пропозиції", - повідомив лідер фракції КПУ Петро Симоненко.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат з фракції Партії регіонів Микола Рудьковський зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про визнання такими, що втратили чинність Закони України, прийняті Верховною Радою України 16 січня 2014 року, голосування за якими відбулося з порушенням Регламенту Верховної Ради України і які обмежують конституційні права і свободи людини».