Регіонали не будуть скасовувати закони від 16 січня - Чечетов

Про це в коментарі "Сегодня" заявив перший заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов.

"У порядку денному позачергового засідання в парламенті - урегулювання політичної ситуації в країні. В контексті цього питання можуть виникнути різні пропозиції, рішення і постанови. Я не знаю, куди йде опозиція, але президент вибрав курс євроінтеграції. Закони (прийняті 16 січня - Авт.) скасовувати не будуть - вони повністю відповідають європейським. Як ми в Європу потім підемо? Нас же потім не візьмуть. Ці закони один в один переписані з європейських", - сказав Чечетов.

Він додав, що ПР виступає за створення робочої групи із залученням європейських експертів для можливої доробки цих законів.

"Може, ми не так десь переклали, все може бути. Тому створимо робочу групу, запросимо європейських експертів і порівняємо наші закони з європейськими. Якщо там щось буде неправильно, внесемо зміни", - сказав перший заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів про скасування скандальних законів, ухвалених 16 січня. Серед ініціаторів скасування є і регіонали.

Фракція Комуністичної Партії України готова розглядати зміни в усі закони, прийняті парламентом 16 січня, крім двох, внесених самими комуністами.

Президент України Віктор Янукович запевнив, що у закони, прийняті Верховною Радою 16 січня, будуть внесені зміни, проте опозиція вимагає їх повного скасування. Після схвалення Януковичем законів від 16 січня політична криза в Україні посилилася, а в центрі Києва і в ряді обласних центрів почалися запеклі протистояння мітингувальників з правоохоронцями, які тривають досі.