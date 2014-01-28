Опозиція пропонує призначити позачергові вибори у Миколаєві, Чернівцях та Херсоні

Народні депутати України від фракції «Батьківщина» Олександр Чорноволенко, Юрій Одарченко, Степан Курпіль пропонують призначити позачергові вибори міських голів Миколаєва, Чернівців та Херсона на 6 квітня 2014 року.

Читайте такожКличко: Опозиція вимагає дострокових виборів президента цього року і продовжує переговориЯк передає кореспондент УНІАН, відповідні проекти постанов розміщені на офіційному сайті Верховної Ради. Наразі тексти постанов на цей час поки не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, опозиція запропонувала призначити позачергові вибори мера Києва та Київради на 6 квітня 2014 року.