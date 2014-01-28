Опозиція пропонує призначити вибори у Києві на 6 квітня

Опозиційні народні депутати зареєстрували проект постанови щодо призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на 6 квітня 2014 року.

Читайте такожЯнукович призначив Макеєнка головою КМДАПро це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради. Ініціаторами документу є депутати від фракції «Батьківщина» Олександр Чорноволенко, Юрій Одарченко, Степан Курпіль.

Текст постанови на цей час поки не оприлюднено.