Кравчук назвав Народні ради, що створюються в областях, стихійними і нелегітимними

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

«На мій погляд, не всі розуміють, що на вулиці ми, по суті, за крок від громадянської війни. Від протестів перейшли до силового захоплення влади. Голови ОДА позбавлені важелів управління і таким чином форма управління не діє. А коли розвалюється управління, розвалюється і держава. В одних областях ОДА вже практично не існують, створюються народні ради. Можна створити що завгодно, але раніше треба прийняти закон, прийняти зміни до Конституції. Можемо назвати Верховну Раду Народною Радою. Це цілком нормально», - зазначив Кравчук.

Але, за його словами, не можна це робити не конституційним способом.

«Органи влади, які створюють стихійно, вони нелегітимні. Хто зважиться мати справу з нелегітимними органами влади», - підкреслив перший президент.

Крім того, Кравчук зазначив, що голосування, які пройшли у ВР сьогодні показали, що дорогу для вирішення проблем глибокої політичної кризи відкрито.

«Дорогу відкрито, треба прибрати завали. На жаль, за час цієї політичної кризи завалів створилося дуже багато», - зазначив він.