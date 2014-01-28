В Мінагрополітики бояться, що захоплення відомства призведе до зриву посівної кампанії

Міністерство аграрної політики і продовольства заявляє про загрозу зриву проведення весняно-польових робіт в Україні у зв'язку із захопленням активістами Євромайдану будівлі відомства, через що Мінагропрод не може в повному обсязі координувати питання забезпечення аграріїв необхідними ресурсами, повідомила прес-служба міністерства.

«Сьогодні через блокування робочих місць Мінагрополітики не має можливості зібрати останні дані про стан озимих, що становить величезну проблему для галузі напередодні проведення весняно-польових робіт. Водночас, у зв'язку зі складними обставинами всередині країни і нестабільною ситуацією іноземні компанії майже призупинили виконання договорів про поставку насіння, а також засобів захисту», - цитує прес-служба міністерства директора департаменту землеробства Олександра Демидова.

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При цьому Мінагропрод зазначає, що на сьогодні сільгоспвиробники не повною мірою забезпечені мінеральними добривами, насінням та засобами захисту рослин.

За словами Демидова, раніше уряд підготував програму поставок аграріям через Аграрний фонд 60 тис. тонн аміачної селітри за фіксованою ціною - 3,3 тис. грн/тонну. Однак ця програма зараз не може бути реалізована, оскільки необхідні для її виконання дані перебувають у заблокованій будівлі міністерства.

У зв'язку з цим міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк вкотре закликав активістів дати можливість відновити роботу відомства і дати можливість співробітникам міністерства повернутися на свої робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня активісти Євромайдану на чолі з Олександром Данилюком захопили будівлю Міністерства аграрної політики та продовольства України, в якому організовано «Штаб національної гвардії».

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