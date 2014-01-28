На Грушевського знаходяться близько тисячі мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, люди гріються біля бочок з вогнем і продовжують активно розчищати сніг і лід на проїжджій частині вулиці Грушевського.

Ситуація зараз на місці колишніх зіткнень спокійна. Люди п'ють чай та їдять бутерброди.

Частина мітингувальників періодично скандує: «Зека геть!», «Україна понад усе» і «Слава Україні! Героям слава!».

На будинку, який розташований у першій лінії барикад з спаленої спецтехніки, перший поверх якого нещодавно згорів, з'явилися плакати, на яких повідомляється, що в цьому будинку живуть люди.

Також на спаленому моніторі біля стадіону «Динамо» з'явився плакат з написом «Поляки в знак солідарності з вільною Україною».