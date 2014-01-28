ПАРЄ може припинити повноваження України в Страсбурзі у випадку розгону мітингів - ЗМІ

Про це йдеться в проекті резолюції "Функціонування демократичних інститутів в Україні", яку ПАРЄ готує розглянути 30 січня за підсумками термінових дебатів, передає ИТАР-ТАСС.

"Асамблеї слід розглянути можливість тимчасового позбавлення української делегації права голосу на відкритті другої частини сесії ПАРЄ в квітні 2014 року в разі, якщо серйозні порушення прав людини в країні продовжаться, влада ухвалить рішення придушити протести на Майдані за допомогою сили", - йдеться в проекті.

У тексті, підготовленому комітетом ПАРЄ з моніторингу, також вказується, що "в разі ескалації насильства і порушень європейських стандартів в галузі демократії та прав людини Україна не може продовжувати жити по-старому".

"Асамблея висловлює жаль у зв'язку з тим, що Верховна Рада внесла свій внесок у ескалацію насильства прийняттям суперечливих антипротестних законів. Верховна Рада повинна взяти на себе повну відповідальність за свої дії і використовувати всі доступні їй інструменти для надання сприяння досягненню мирного врегулювання кризи шляхом переговорів", - наголошується в проекті резолюції.

Одночасно ПАРЄ "висловлює жаль і стурбованість у зв'язку з надмірним і непропорційним застосуванням насильства з боку поліцейських стосовно протестуючих". На думку Асамблеї, "спроби влади силовими методами розігнати протестуючих Євромайдану лише поглибили політичну кризу і призвели до активізації протестуючих".

Право на свободу демонстрації і зборів повинно бути дотримано повною мірою, відзначають євродепутати. "Таким чином, Асамблея закликає владу утриматися від будь-яких спроб силовими методами розігнати протестні акції й табори. Водночас вона закликає міліцію і протестуючих утриматися від будь-якого насильства або будь-яких дій, які явно мають на меті спровокувати різку відповідну реакцію іншої сторони", - наголошується в проекті документа.

Також висловлюється стурбованість "достовірними повідомленнями про катування та жорстке поводження стосовно протестуючих з боку поліції і служб безпеки". "Подібна поведінка, репортажі про яку були показані на кількох телевізійних каналах, є неприпустимим, і винних необхідно покарати за всією суворістю закону. Такі дії не повинні залишитися безкарними", - наголошується в проекті.

Крім того, згідно з попередніми рекомендаціями, КМРЄ ( Комітету міністрів Ради Європи) може бути запропоновано розглянути можливість застосування суворішого моніторингу стосовно України, а також переглянути програму співпраці "з метою забезпечення належного розгляду причин політичної кризи".