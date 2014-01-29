Силовий сценарій не знято з порядку денного - Яценюк

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Силовий сценарій не знятий з порядку денного. Він є. Сьогодні пройшла інформація про те, що до військових частин було надіслане спеціальне звернення президена Януковича про необхідність відновлення конституційного правопорядку або іншими словами про те, щоб армія підтримала чинного президента", - сказав Яценюк.

"Я впевнений, що якщо президент піде шляхом підписання указу про надзвичайний стан, - це підпис під сотнями жертв, це підпис під кровопролиттям і це підпис під знищенням країни", - додав він.