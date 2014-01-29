Сенат РФ звинуватив українську опозицію у провокуванні масових заворушень

Також Рада федерації закликала західних політиків припинити втручатися у внутрішні справи України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, заяву «Про ситуацію в Україні» зачитав голова Комітету Ради федерації з міжнародних справ Михайло Маргелов.

За прийняття заяви одноголосно проголосували 150 російських сенаторів. Документ був прийнятий без обговорення.

«Рада федерації РФ стурбована ситуацією, що склалася в Україні. Спровоковані опозицією масові заворушення не мають нічого спільного з мирними акціями протесту», - йдеться в заяві.

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Маргелов зазначив, що це добре організована кампанія, спрямована на дискредитацію і повалення легітимної влади України. «Погроми і підпали у Києві та інших українських містах, штурм адміністративних будівель, агресивні дії проти сил правопорядку, які призвели до людських жертв та значної кількості постраждалих, відбуваються з схвалення тих, хто вивів людей на вулицю», - заявив Маргелов.

Він підкреслив, що Україна перебуває у стані глибокої політичної кризи, яка може мати тяжкі наслідки для українського народу, державності і територіальної цілісності.

Читайте такожДерждума Росії ухвалила заяву «Про загострення ситуації на Україні»Як сказав Маргелов, в заяві підкреслюється, що Рада федерації особливо стурбований спробами опозиції протиставити інтереси одних регіонів іншим України, що підриває стабільність українського суспільства і може негативно позначитися на перспективах регіонального та прикордонного взаємодії Росії й України.

У документі зазначається: «Викликають подив і обурення заяви ряду західних політиків, які безцеремонно втручаються у внутрішні справи України і навмисно провокують дестабілізацію обстановки в країні».

«Рада федерації закликає припинити неприкрите втручання ззовні в справи суверенної держави», - сказав Маргелов.

Рада федерації також закликає всі політичні сили України шукати вихід з протистояння тільки через конструктивний діалог, без ультиматумів та тиску.

«Важливо, щоб влада і опозиція на основі поваги до Конституції України і чинних законів виробили позитивні сценарії подолання політичної кризи і наявних у суспільстві проблем», - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня, Держдума Росії прийняла заяву «Про загострення ситуації в Україні». У заяві наголошується, що протести в Україні набувають все більш масштабний і агресивний характер», «по суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом».