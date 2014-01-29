Кличко заявляє, що закон про амністію з умовами влади - неприйнятний

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко в коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Читайте такожТягнибок не виключає невеликих поступок опозиції щодо закону про амністію"Люди вийшли на вулицю, тому що хочуть змінити ситуацію в країні. І казати: ми звільнимо людей, якщо вони підуть додому - це неприпустимо. І таке не може сприйматися", - сказав Кличко.

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Водночас він наголосив, що люди підуть з Майдану, тільки коли будуть впевнені у повному перезавантаженні влади і зміні існуючої системи. "Сьогодні ключове питання - протистояння людей проти влади. Тільки зняття звинувачень чи амністії недостатньо", - підкреслив Кличко.