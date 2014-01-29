Меркель високо оцінила мужність демонстрантів в Україні

Про це вона заявила, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, передає ИТАР-ТАСС.

"Федеральний уряд буде всіма силами підтримувати ці зусилля", - наголосила канцлер.

Вона високо оцінила мужність демонстрантів в Україні.

"Вони виступають за ті самі цінності, якими керуємося ми в Європейському союзі", - відзначила Меркель.