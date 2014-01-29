Меркель високо оцінила мужність демонстрантів в Україні
15:39, 29 січня 2014Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за мирне розв’язання конфлікту в Україні.
Меркель підтримала демонстрантів в Україні
Про це вона заявила, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, передає ИТАР-ТАСС.
"Федеральний уряд буде всіма силами підтримувати ці зусилля", - наголосила канцлер.
Вона високо оцінила мужність демонстрантів в Україні.
"Вони виступають за ті самі цінності, якими керуємося ми в Європейському союзі", - відзначила Меркель.
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