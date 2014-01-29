У РФ планують складати графік кредитування України з урахуванням змін в Кабміні

"Підтверджена прихильність виконанню зобов'язань. З точки зору графіка і параметрів - це те питання, яке потребує додаткового обговорення з українськими колегами і вимагає урахування переформатування уряду", - сказав Улюкаєв журналістам за підсумками наради президента РФ Володимира Путіна з членами уряду РФ, повідомляє РИА Новости.

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Москва і Київ в грудні домовилися, що Росія в 2013 і 2014 роках купить євробонди України на 15 мільярдів доларів. Перший транш облігацій на 3 мільярди доларів уже придбано. Пізніше стало відомо, що у доларах Київ отримає від Москви лише 10 мільярдів, а інша частина фінансової підтримки буде надана у вигляді спеціальних прав запозичення (СДР).

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Виконуючий обов'язки голови українського уряду Сергій Арбузов раніше в середу заявив, що Україна розраховує найближчим часом отримати другий транш російського кредиту на 2 мільярди доларів.

Пізніше Путін і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявили, що потрібно почекати формування нового уряду України перед тим, як продовжити виконувати фінансові та енергетичні зобов'язання перед цією країною.

«Ті рішення, які були реалізовані у сумі 3 мільярдів доларів, - вони виконані», - нагадав Улюкаєв. Що стосується подальших траншів фінансової підтримки, що «уряд буде знаходитися в тісному контакті з українськими колегами», - сказав він. «Напевно, повинні бути більш ясними подання за параметрами діяльності цього уряду», - додав міністр.