Молдова незадоволена новими правилами перетину українського кордону - ЗМІ

Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на Moldnews, за словами міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Наталії Герман, Кишинів підготує «адекватну відповідь» у випадку, якщо правила не скасують.

Читайте такожДля провезення валютних цінностей можуть ввести окрему декларацію«Міністр закордонних справ України Леонід Кожара пообіцяв, що найближчим часом виступить із пропозиціями щодо подолання ситуації. Але до офіційного рішення з боку української влади, на жаль, ці заходи на кордоні застосовуватимуться», - зазначила міністр, додавши, що виступає за вирішення цього питання «шляхом мирних переговорів».

Про необхідність пред'являти «фінансове забезпечення» (400 євро або виписку з банківської карти на відповідну суму) при в'їзді в Україну стало відомо 27 січня. «КоммерсантЪ-MD» тоді писав, що у громадян Молдови виникли труднощі при перетині кордону. Зокрема, прикордонники відмовляли у в'їзді чоловікам, які подорожували як групами, так і поодинці (ті, хто не зміг потрапити до країни, припустили, що українська влада побоюється їхньої участі в акціях протесту). Пізніше з'ясувалося, що нові правила уряд України прийняв ще на початку грудня, проте застосовувати їх почали лише зараз. У постанові Кабміну йдеться про всіх іноземців, які в'їжджають до країни, проте «фінансове забезпечення» поки вимагали пред'явити лише на українсько-молдавському кордоні.

Колишній представник Молдови в ООН Олексій Тулбуре назвав це нововведення політично мотивованим і пов'язав його з тим, що деякі політики в Кишиневі підтримують український Майдан.