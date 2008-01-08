Тимошенко має інформацію, що гроші на безпеку шахтарів виводилися в офшори

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила першому віце-прем`єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ підготувати пропозиції стосовно проведення комплексної перевірки вугільної галузі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з питань підбиття підсумків роботи тимчасової робочої комісії з вирішення проблемних питань потерпілих і сімей загиблих шахтарів на шахті ім. Засядька, а також урядової комісії з розслідування причин аварії.

«Я хочу подивитися, за якими цінами протягом останніх п`яти років купувалися матеріально-технічні ресурси, яким був фінансовий баланс шахт, що було із заробітною платою і ціною на вугілля порівняно зі світовими цінами. Я хочу побачити повністю всю картину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, необхідно перевірити цільове використання коштів, що виділяються на підтримку вугільної галузі з державного бюджету, а також коштів, одержаних в результаті реалізації продукції.

Глава уряду доручив провести комплексну перевірку таким відомствам як КРУ, Рахункова палата, Міністерство фінансів, а також Міністерство вугільної промисловості. Ю.ТИМОШЕНКО мотивувала необхідність такої перевірки наявністю в неї «надзвичайно поганих сигналів» про продаж вугілля не за ринковою вартістю, про перерозподіл прибутку на користь металургійних підприємств, а також про закупівлю матеріально-технічних ресурсів для вугледобувних підприємств за цінами, які «вп`ятеро перевищують світовий рівень».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила про те, що має в своєму розпорядженні інформацію про нецільове використання коштів, які виділяються з державного бюджету на закриття шахт. «Ці кошти практично використовувалися не за призначенням, просто відмивалися нахабно, і не соромно було ці гроші, які йшли, зокрема, й на підвищення безпеки праці шахтарів, відводити в офшорні зони», - пояснила вона.

Голова уряду доручила О.ТУРЧИНОВУ підготувати програму комплексної та глибокої перевірки всієї вугільної галузі країни.