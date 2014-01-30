В опозиції мають намір опротестувати закон про амністію

Про це повідомив журналістам депутат фракції "Свобода", заступник голови комітету українського парламенту з питань регламенту та депутатської етики Ігор Швайка, пише РІА Новости.

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"Коли порушена процедура (прийняття законопроекту), можна подати постанову про скасування закону і повернутися до розгляду по суті. Ми це плануємо зробити сьогодні", - сказав Швайка.

"Після ухвалення будь-якого закону голова Верховної Ради не має права підписувати закон протягом двох днів, оскільки можуть надійти зауваження та постанови про скасування з переліком тих порушень, які були допущені", - додав він.