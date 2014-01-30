В опозиції мають намір опротестувати закон про амністію
04:47, 30 січня 2014Політика
0 0
Партія "Свобода" має намір у четвер опротестувати прийнятий Верховною Радою закон про амністію.
Партія "Свобода" має намір опротестувати прийнятий закон про амністію
Про це повідомив журналістам депутат фракції "Свобода", заступник голови комітету українського парламенту з питань регламенту та депутатської етики Ігор Швайка, пише РІА Новости.
Читайте такожМайдан не буде виконувати закон про амністію і продовжить стояти - Парубій
"Коли порушена процедура (прийняття законопроекту), можна подати постанову про скасування закону і повернутися до розгляду по суті. Ми це плануємо зробити сьогодні", - сказав Швайка.
"Після ухвалення будь-якого закону голова Верховної Ради не має права підписувати закон протягом двох днів, оскільки можуть надійти зауваження та постанови про скасування з переліком тих порушень, які були допущені", - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter