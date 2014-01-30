Активіст Автомайдану Булатов знайшовся - Стець

20:49, 30 січня 2014
Політика
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Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов, який не виходив на зв'зок з 22 січня, знайшовся. Про стан його здоров'я інформації немає. 

Булатов

"Попередня інформація, Булатов знайшовся!!! Ніби живий!!! Поки все.... Буду інформувати...", - написав у Facebook народний депутат від "Батьківщини" Юрій Стець.

Інформації  про стан здоров'я активіста та його місцезнаходження наразі немає. 

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