Активіст Автомайдану Булатов знайшовся - Стець
20:49, 30 січня 2014Політика
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Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов, який не виходив на зв'зок з 22 січня, знайшовся. Про стан його здоров'я інформації немає.
Булатов знайшовся, стверджує Стець
"Попередня інформація, Булатов знайшовся!!! Ніби живий!!! Поки все.... Буду інформувати...", - написав у Facebook народний депутат від "Батьківщини" Юрій Стець.
Інформації про стан здоров'я активіста та його місцезнаходження наразі немає.
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