Активіст Автомайдану Булатов знайшовся - Стець

"Попередня інформація, Булатов знайшовся!!! Ніби живий!!! Поки все.... Буду інформувати...", - написав у Facebook народний депутат від "Батьківщини" Юрій Стець.

Інформації про стан здоров'я активіста та його місцезнаходження наразі немає.