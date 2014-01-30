Булатова розіп'яли та відрізали вухо викрадачі з російським акцентом - ЗМІ

Як розповів сам Булатов, невідомі били його, катували, відрізали йому вухо та навіть розпинали - він має проколи на руках, передає ТСН.

Лідер Автомайдану не знає, хто його викрав, але зауважив, що чоловіки розмовляли з російським акцентом.

Після тривалих катувань його вивезли та викинули з машини. Жорстоко побитий чоловік йшов селом, стукаючи у всі двері, коли нарешті його впустив один з місцевих жителів. Від нього Булатов подзвонив своїм друзям, які вже забрали його в Київ.