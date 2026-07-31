Доходи українців скоротилися до критичного мінімуму, - дослідження

Кожен третій пов’язує погіршення фінансового становища з війною.

Рівень доходів українців суттєво знизився від початку війни. Якщо влітку 2022 року тих, кому щомісяця не вистачало грошей до зарплати було 36%, то зараз постійну нестачу грошей відчувають 73% українців.

Згідно з дослідженням компанії GRC.UA, яке є у розпорядженні УНІАН, лише 3% громадян ніколи або практично ніколи не стикаються з фінансовими труднощами.

Попри те, що більшість українських компаній декларує прагнення утримати зарплати своїх співробітників на конкурентному рівні, загальним трендом останнього року стало не підвищення, а заморожування рівня оплати. У 2025 році рівень оплати не змінювався у половини (52%) роботодавців. Скорочення зарплати зазнали 15% українців.

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Водночас кожен другий фахівець скаржиться на неможливість знайти роботу з гідною оплатою. А ті, хто мають роботу, відчувають розрив між навантаженням і фінансовою винагородою.

"Умовна стабільність у вигляді утримання рівня заробітної плати на рівні попередніх років не стає рятівним фактором. Високий рівень інфляції щороку знижує рівень доходів українців. Фактично незадоволеність роботою та, зокрема, зарплатою, поступово стає однією з основних проблем українського ринку праці", - ідеться у дослідженні

Як показало останнє опитування GRC.UA, дві третини українців відчувають постійну нестачу грошей – щомісяця не вистачає грошей до зарплати 73% громадян. Стикаються з подібною проблемою хоча б раз на три місяці ще 9%, раз у півроку або раз на рік – 10% та 5% відповідно. Негативні наслідки кризи не відчули лише 3% громадян.

Половина опитаних стикається з нестачею грошей постійно. Кожен третій пов’язує погіршення фінансового становища з війною – 29% респондентів стикаються з нестачею грошей від початку повномасштабного вторгнення. Кожен п’ятий вважає брак коштів до зарплати новою тенденцією – 14% відчули нестачу грошей протягом останнього року, 5% - протягом останніх шести місяців, ще 1% протягом останніх трьох місяців.

Скрутне фінансове становище примушує українців шукати підробіток або іншу роботу. Велика частка опитаних або вже має підробіток, окрім основної роботи, або розглядає таку можливість протягом найближчих трьох місяців.

Зарплати в Україні - останні новини

Державна служба статистики повідомляє про зростання зарплат в Україні. Так, середня заробітна плата в Україні в червні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень до сплати податків. Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 25 243 гривні.

Кількість вакансій із можливістю бронювання в Україні зросла на 25%. Водночас кількість відгуків піднялась на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилась на 17% і наразі становить 35 тисяч гривень, йдеться в дослідженні "OLX Робота".

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