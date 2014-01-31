Спалені вчора в Києві автомобілі належали учасникам Євромайдану - Штаб нацспротиву

Про це сказано у заяві Штабу національного спротиву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батківщина», поряд із «вбивствами, викраденнями та тортурами, які здійснюються щодо активістів, паралельно відбувається знищення майна протестувальників. Зокрема лише впродовж минулої доби у Києві було умисно спалено понад 20 автомобілів учасників Євромайдану. При цьому жодного підпалювача досі не було знайдено, а ДАІ всіляко ігнорує розслідування цих злочинів та ставиться до їхньго викриття абсолютно формально».

Читайте такожУ Києві за добу спалили 23 автомобілі«Напрошується висновок, що саме міліція та даішники покривають підпалювачів, або навіть стоять за підпалами автівок громадян, які незгодні з діями влади. Все це, на наше переконання, є нічим іншим, як чітко спланованою помстою передусім учасникам Автомайдану, які неодноразово влаштовували акції під резиденцією Януковича «Межигір’я» та під маєтком Захарченка», заявляють у Штабі національного спротиву і додають, що сьогодні о 10.30 Майдан прийде під Київське міське управління ДАІ (вул. Хмельницького, 54) та вимагатиме знайти винних у підпалах автомобілів, що належать євромайданівцям.