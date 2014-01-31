Генсек НАТО закликав армію України зберігати нейтралітет

Про це він написав у своєму Twitter.

«Українські військові мають високий рівень поваги і повинні залишатися нейтральними. Я буду продовжувати стежити за розвитком подій із занепокоєнням», - зазначив він.

Читайте такожГенсек НАТО закликав українських політиків до діалогу Також Расмуссен привітав Україну зі скасуванням «законів 16 січня» та висловив стурбованість спробами втягнути війська у внутрішньополітичну кризу.

«Вітаю скасування в Україні антипротестного законодавства, але дуже стурбований спробами втягнути Збройні Сили в умовах кризи», - написав Генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 січня, Управління преси та інформації Міністерства оборони повідомило, що військовослужбовці та працівники апарату міністерства підтримують Президента України Віктора Януковича щодо необхідності стабілізації ситуації в державі.

Читайте такожУкраїна і НАТО: тихіше їдеш – далі будешПовідомляється, що 30 січня у Києві відбулися загальні збори апарату Міністерства оборони, на яких військовослужбовці та працівники Збройних сил України обговорили події, які відбуваються у Києві та державі, заслухали міністра оборони Павла Лебедєва та його заступників, а також висловили свої думки щодо суспільно-політичної обстановки в країні. Учасники зборів висловили занепокоєння ситуацією, що склалася останнім часом в державі.

«Військовослужбовці та працівники ЗС України назвали неприпустимими силове захоплення державних установ, перешкоджання представникам органів державної влади та місцевого самоврядування виконувати свої обов’язки, зауваживши, що подальша ескалація протистояння загрожує територіальній цілісності держави», - йдеться у повідомленні.

«Висловлюючи свою громадянську позицію, військовослужбовці та працівники ЗС України, які проходять службу та працюють в апараті Міністерства оборони України, закликали Верховного головнокомандувача в межах чинного законодавства вжити невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в країні та досягнення злагоди в суспільстві», - повідомляють у міністерстві.