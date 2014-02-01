На Грушевського постраждали близько 30 медиків — юрист

Про це в ефірі "112 Україна" заявила юрист Олена Беденко, пише Gazeta.ua.

Беденко, зокрема, прокоментувала заяву міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової про те, що в МОЗ нічого не знають про напади на медичних працівників під час зіткнень.

"Це офіційна версія. Іншу статистику надають лікарі Майдану і Штабу національного спротиву", - зазначила юрист.

За її словами, постраждали всього близько 30 працівників медичної галузі.

"Перші пошкодження були отримані під час першого захоплення медичного штабу", - уточнила вона.

Юрист додала: "Як кажуть самі медики, коли бачать, що вони йдуть з емблемами, в них кидають камінням або чимось іншим, саме з метою поранити".

За словами Беденко, кілька працівників медичного штабу зараз госпіталізовані з важкими пораненнями.

Нагадаємо, неурядова організація Human Rights Watch, що займається розслідуванням порушень прав людини, заявила, що українська міліція свідомо атакувала і травмувала журналістів і медичних працівників на вул. Грушевського.