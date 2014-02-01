Санкції Євросоюзу проти української влади необхідні - Тимошенко

Про це в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera сказала екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, повідомляє її офіційний сайт.

«Санкції абсолютно необхідні, оскільки зараз починається відлік кожної години, коли ще можна запобігти втраті людських життів у тій боротьбі, яку цей режим почне, щоб залишитися при владі», - сказала Тимошенко.

При цьому вона відзначила, що будь-які перемовини з Президентом України Віктором Януковичем без введення санкцій є марними, адже українська влада ніяк не реагує на дипломатичний тиск Євросоюзу.

«Такі санкції мали б завдати удару по фінансовій підтримці диктаторського режиму і тих політиків, які несуть відповідальність за насильницькі дії проти українців. Без санкцій неможливо починати справжні перемовини, оскільки ця влада вже продемонструвала свою здатність ігнорувати політичний дипломатичний тиск з-за кордону», - сказала ув’язнена екс-прем’єр.

За словами Тимошенко, всі перемовини, які велися між Президентом і опозицією є без результативними, адже Янукович не прагне досягнути компромісу, шукаючи шляхів підсилення свого авторитарного тиску.

«На жаль, останні події показують, як я й прогнозувала, що будь-які варіанти компромісу, що він пропонує опозиції і народу для того, щоб переконати інші країни у своїх добрих намірах, розробляються лише для того, щоб підсилити авторитарний тиск», - відзначила вона.

Вихід зі становища, що склалося в Україні, на думку Тимошенко, можливий за двома шляхами: «Перший – проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою для того, що, як вважає екс-прем’єр, дасть можливість сформувати демократичну і проєвропейську більшість. Другий – проведення дострокових президентських виборів».

«Якщо він (Янукович – УНІАН) вважає себе досить сильним для того, щоб виграти, він мусить виставити свою кандидатуру. І він не мав би боятися участі інших кандидатів в рамках насправді демократичної політичної конкуренції», - резюмувала Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що питання застосування санкцій до українських чиновників зі сторони ЄС є неактуальним. Між тим, Канада наприкінці січня обмежила в’їзд до країни для ряду українських високопосадовців.