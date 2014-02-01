МЗС РФ: Потрібно позбутися від мислення "або ви з нами, або проти нас"

"Зараз потрібно поменше гасел, побільше турботи про результат тих зусиль, які робить український керівництво для того, щоб перевести ситуацію в мирне русло. І колись (держсекретар США) Джон Керрі виступає і говорить, що Україна повинна вибрати, з ким вона - з усім світом або з однією країною, я від кого-кого, а від Керрі з його досвідом, розважливістю подібної агітки не міг очікувати", - сказав Лавров на початку зустрічі зі своїм українським колегою Леонідом Кожарою на полях Мюнхенській конференції з безпеки, передають РИА Новости.

Лавров зазначив, що потрібно підтримувати відносини в рамках всього євроатлантичного простору. Росія є партнером України, і Євросоюзу.

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"Ми не хочемо, щоб були якісь закулісні маневри, які розігрують стару карту - або ви з нами, або проти нас. Це мислення минулої епохи, від якого потрібно піти", - сказав російський міністр.

Крім того, за словами Лаврова, є відчуття, що в Брюсселі зростає розуміння необхідності тристоронніх контактів Росії, України і Євросоюзу.