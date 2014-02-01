Влада використовує компроміси для посилення авторитарного тиску - Тимошенко

Про це вона заявила в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

«Марно очікувати компромісу як результату перемовин з Януковичем, якщо він не використає всі свої повноваження та всі інструменти для створення можливості реальних демократичних змін. На жаль, останні події показують, … що будь-які варіанти компромісу, що він пропонує опозиції і народу для того, аби переконати інші країни у своїх добрих намірах, розробляються лише для того, щоб підсилити авторитарний тиск», - наголосила Тимошенко.

Водночас, за її словами, незважаючи на брутальність і цинізм режиму, відважний український народ продовжує боротися на Майдані, вимагаючи змін.

«Моя головна вимога – така ж, як і вимога українського народу: відставка президента Януковича, який незаконно захопив монополію на владу в Україні. Він та його очільники побудували диктаторський режим і намагаються його утримати за допомогою драконівських методів, націлених на придушення протестів людей і на нехтування фундаментальними свободами. Внаслідок цього відбуваються вбивства, катування й арешти людей за їхні політичні переконання», - додала екс-прем’єр.

На її думку, лише санкції демократичних країн до режиму Януковича можуть запобігти ескалації кризи в Україні та новим людським жертвам.

«Санкції абсолютно необхідні, оскільки зараз починається відлік кожної години, коли ще можна запобігти втраті людських життів у тій боротьбі, яку цей режим почне, щоб залишитися при владі», - вважає Тимошенко.

Вона висловила переконання в тому, що Європа розчарована розвитком України за президентства Віктора Януковича.

«Всі ці чотири роки ми просили Європейський Союз і західні країни не ставитися до Януковича як до легітимного, проєвропейського політика. І тільки зараз європейські лідери нарешті зрозуміли, що він брутально зневажає демократичні цінності», - підкреслила Тимошенко.

"Західні країни вперше обговорюють можливість застосування санкцій. Такі санкції мали б завдати удару по фінансовій підтримці диктаторського режиму і тих політиків, які несуть відповідальність за насильницькі дії проти українців. Без санкцій неможливо починати справжні перемовини, оскільки ця влада вже продемонструвала свою здатність ігнорувати політичний дипломатичний тиск з-за кордону», - наголосила екс-прем’єр.