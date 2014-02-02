У США сподіваються на "більш легітимний уряд" України - Обама

Про це Обама заявив у рамках Інтернет відео-конференції з американцями, повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на питання з приводу ситуації в Україні, Барак Обама зазначив, що США ведуть активний діалог з опозицією та урядом.

"Ми переконані, що По-перше, правила, які обмежують протести та свободу слова, зрештою, є контр-продуктивними і ми виступаємо проти цього", - зазначив Обама.

Читайте такожОбама вперше висловився на підтримку українців"По-друге. Має бути шлях реструктуризувати уряд України у спосіб, який дозволить опозиції та людям на вулицях брати участь у підготовці до демократичного процесу, який створить більш легітимний та єдиний уряд. Це буде не просто, але ми намагаємось допомагати у переговорах на шляху до цієї мети".

"Третє. У довготерміновій перспективі, частина того, що відбувається є проявом того, що українці очевидно дивляться на Європу та Захід, як партнерів у переході до більш вільної економіки, на основі вільного ринку. Очевидно, вони мають сильні історичні зв'язки з Росією та значні комерційні стосунки з Росією, і ними не треба жертвувати".

"Я думаю, що чого українці не хочуть - і ми бачимо підтвердження цьому на вулицях - так це, щоб за зачиненими дверима було поставлено хрест на їх прагненні до більш вільного суспільства інтегрованого до Європи. Ми вже бачили подібне у світі. Державам тепер важко діяти за старими правилами, які не враховують реальні надії та сподівання звичайних людей"

"Коли є Інтернет, смартфони, Google та технології та інформація, люди хочуть брати участь у визначенні власної долі. Тепер не можна обмежувати інформацію так як раніше. Сподіваюсь, що влада України визнає це і все вирішиться мирно. Я завжди стурбований випадками застосування сили і, як я вже казав, ми щодня спілкуємось з урядом України, щоб досягти позитивного вирішення", - зазначив президент США.