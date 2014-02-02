У Кіровограді відбулося Народне віче, правоохоронці пішли від ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися на головній площі міста - площі Кірова. Сьогоднішній мітинг присвячений інформуванню громадян про події минулого тижня. В руках у мітингувальники тримали державні прапори та політичну символіку.

Приміщення Кіровоградської ОДА сьогодні ззовні не оточене загонами правоохоронців, як раніше. Також сьогодні не проводили мітинг прихильники влади. До десяти правоохоронців патрулюють по периметру площі.

Читайте такожНа Майдані Незалежності розпочався інформаційний мітинг

Перед людьми виступили громадські активісти, розповіли про затриманих та арештованих активістів кіровоградського Євромайдану, запросили на судові засідання по Віталію Ковалю та Віталію Єгорову, які відбудуться в Апеляційному суді Кіровоградської області. Організатори Євромайдану на самому початку наголосили на тому, що мітинг носить виключно мирний характер, то ж жодних захоплень чи штурмів з боку євромайданівців як не було, так і не буде.

Також вони зачитали звернення до голови Кіровоградської ОДА з проханням припинити використовувати ”тітушок”, а також зняти усі обвинувачення із затриманих та припинити політичні переслідування.

Наразі мітинг активістів Євромайдану завершився.