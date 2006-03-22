Литвин готовий привітати Лукашенка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що Україна має визнати вибір білоруського народу і не втягуватись в дії, які можуть призвести до світової ізоляції Білорусі.Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед жителями декількох районів Житомирської області у Чуднові, В.ЛИТВИН висловив думку, що якби в результаті президентських виборів у Білорусі 19 березня Олександра ЛУКАШЕНКА підтримало б трохи більше 50% виборців, тоді можна було б вести дискусію. За словами В.ЛИТВИНА, «якби розклад був 53% на 47%, очевидно, були б підстави для розмов, а коли 82%, ну нехай 20% відкинути, хай 30% відкинути, але результат є».

Він також зазначив, що Україна має утриматись від будь-яких дій, що могли б призвести до ізоляції Білорусі. На думку В.ЛИТВИНА, це буде не ізоляція білоруської влади, а буде ізоляція білоруського народу. «Я за те, щоб втягувати білорусів як наших сусідів до процесів. Я категорично проти того, щоб ми інших навчали демократії, особливо з урахуванням того, що у нас дома є що робити», - наголосив спікер.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах 19 березня здобув чинний Президент О.ЛУКАШЕНКО, який набрав понад 82% голосів виборців.