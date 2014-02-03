Допомога Україні можлива після формування уряду - Держдеп
22:25, 03 лютого 2014Політика
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Ухвалення рішення про економічну допомогу Україні можливе лише після формування уряду.
США ухвалять рішення про економічну допомогу Україні лише після формування уряду / ru.wikipedia.org
Про це заявила журналістам представник держдепу Джен Псакі, повідомляє РІА «Новости».
”Спочатку вони повинні сформувати уряд, потім ми зробимо оцінки, проведемо консультації і визначимося з подальшими діями”, - сказала Псакі.
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За її словами, говорити про обсяги підтримки передчасно.
Wall Street Journal в понеділок повідомила, посилаючись на офіційні особи в Брюсселі і Вашингтоні, що Євросоюз і США працюють над короткостроковим пакетом фінансової допомоги Україні, умовою надання якого будуть економічні та політичні реформи. За даними WSJ, обсяг коштів і умови їх виділення Києву ще не опрацьовані.
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