Допомога Україні можлива після формування уряду - Держдеп

Про це заявила журналістам представник держдепу Джен Псакі, повідомляє РІА «Новости».

”Спочатку вони повинні сформувати уряд, потім ми зробимо оцінки, проведемо консультації і визначимося з подальшими діями”, - сказала Псакі.

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За її словами, говорити про обсяги підтримки передчасно.

Wall Street Journal в понеділок повідомила, посилаючись на офіційні особи в Брюсселі і Вашингтоні, що Євросоюз і США працюють над короткостроковим пакетом фінансової допомоги Україні, умовою надання якого будуть економічні та політичні реформи. За даними WSJ, обсяг коштів і умови їх виділення Києву ще не опрацьовані.