США консультуються з ЄС про можливу підтримку України - прес-секретар Держдепу
Сполучені Штати Америки проводять консультації з Європейським Союзом та іншими партнерами про можливу підтримку України і підтверджують заяву про це Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.
Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Джен Саки, передає Радіо «Свобода».
За її словами, на даний час ці консультації перебувають на «дуже попередній стадії» і стосуються допомоги, якої може потребувати України після створення нового технічного уряду, і на той час, як Україна почне повертатися до економічного одужання за допомогою Міжнародного валютного фонду.
Усі рішення, які ухвалюватимуть США, залежатимуть від подій в Україні і від результатів консультацій із новим урядом після того, як він буде створений, додала речник.
Ештон повідомляла в оприлюдненому 3 лютого інтерв’ю виданню Wall Street Journal, що Євросоюз і США працюють над великим планом короткострокової фінансової допомоги Україні. Обсяг допомоги «буде чималим», сказала Ештон, й умови цієї допомоги не вимагатимуть укладення Києвом довгострокової угоди з Міжнародним валютним фондом. Умовою надання допомоги буде реалізація новим урядом України політичних та економічних реформ, додала вона.