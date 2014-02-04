США консультуються з ЄС про можливу підтримку України - прес-секретар Держдепу

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Джен Саки, передає Радіо «Свобода».

За її словами, на даний час ці консультації перебувають на «дуже попередній стадії» і стосуються допомоги, якої може потребувати України після створення нового технічного уряду, і на той час, як Україна почне повертатися до економічного одужання за допомогою Міжнародного валютного фонду.

Усі рішення, які ухвалюватимуть США, залежатимуть від подій в Україні і від результатів консультацій із новим урядом після того, як він буде створений, додала речник.

Ештон повідомляла в оприлюдненому 3 лютого інтерв’ю виданню Wall Street Journal, що Євросоюз і США працюють над великим планом короткострокової фінансової допомоги Україні. Обсяг допомоги «буде чималим», сказала Ештон, й умови цієї допомоги не вимагатимуть укладення Києвом довгострокової угоди з Міжнародним валютним фондом. Умовою надання допомоги буде реалізація новим урядом України політичних та економічних реформ, додала вона.