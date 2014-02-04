Дослідники українських ультраправих рухів заявили, що Майдан - не екстремісти

Про це йдеться у заяві німецького політолога, експерта з проблематики українських і російських ультраправих рухів Андреаса Умланда, яку підписали понад 40 науковців і громадських активістів.

"Ми - група дослідників, яка включає спеціалістів у сфері українського націоналізму та переважну більшість небагатьох світових експертів з радикальних правих у пострадянській Україні … Завдяки рокам інтенсивного вивчення цієї тематики ми розуміємо краще за більшість інших коментаторів ризики, які несе Євромайдану його ультраправе крило. Деякі з наших критичних коментарів щодо націоналістичних тенденцій викликали розлючену реакцію етноцентристів в Україні та української діаспори на Заході", - сказано в заяві.

Читайте такожАзаров назвав радикальних протестувальників у центрі Києва терористамиВодночас науковці наголошують на небезпеці, яку містить у собі трактування Майдану з псевдоантифашистських позицій, характерне для деяких західних та російських ЗМІ.

На думку дослідників, повідомлення, які перебільшують значущість і вплив українських ультраправих, приписуючи їм роль провідника протестних рухів, можуть призвести до хибної оцінки всього явища Євромайдану.

Зокрема, в заяві наголошується, що матеріали прокремлівських ЗМІ, які виявляють надмірну увагу до ультраправої складової протестів «не мають нічого спільного з антифашизмом».

«Парадоксально, але створення та поширення таких матеріалів може бути саме використане імперською формою ультранаціоналізму — в даному разі, в його російському варіанті», - застерігають науковці.

Під заявою підписалися понад 40 дослідників і громадських діячів з України, Німеччини, Канади, США та інших країн.