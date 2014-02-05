Мін'юст: "Закони 16 січня" втратили чинність

Закони, які були ухвалені Верховною Радою 16 січня 2014 року, втратили чинність.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

У міністерстві зазначили, що дані закони включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

28 січня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 732 - VII «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України», відповідно до якого визнані такими, що втратили чинність, вищезазначені 9 законів. Цей Закон набрав чинності – 2 лютого 2014 року.

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У день його офіційного опублікування, 1 лютого 2014 року, цей закон був включений Міністерством юстиції України до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів з присвоєнням реєстраційного коду 71384/2014.

"Отже, з 2 лютого 2014 року закони, прийняті Верховною Радою України 16 січня 2014 року, втратили свою чинність та відповідно з цієї дати відновлено попередню редакцію положень кодексів та законів, до яких раніше були внесені зміни", - йдеться у повідомленні.