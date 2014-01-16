Янукович підписав 5 ухвалених Радою законів – ЗМІ

Про це ZN.UA повідомило джерело в патронатній службі президента.

Офіційної інформації про це на сайті глави держави поки що немає.

Йдеться про закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" (автори - регіонали Володимир Олійник і Вадим Колесніченко).

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Крім того, згідно з інформацією, підписаний закон про зміни до регламенту Верховної Ради (щодо спрощення процедури зняття недоторканності з депутатів) і закон "Про відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі".

Також, за інформацією джерела, підписаний закон щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів і закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо заочного кримінального провадження.

Разом з тим, як повідомило ZN.UA високопоставлене джерело в Партії регіонів, "95 % депутатів з фракції самі не знали, за що вони голосують".

Тому ж невеликій кількості членів фракції, які запитували голови Ради Володимира Рибака про доцільність їхнього голосування, спікер відповів, що на прийнятті цих законів наполягав президент при особистій зустрічі.

У четвер більшість у Верховній Раді ухвалила низку законів без обговорення і без участі депутатів від опозиції, голосами членів фракцій Партії регіонів, КПУ, а також деяких позафракційних.

За частину цих законів голосували відразу за основу і в цілому, і без електронної системи - підняттям рук.

Опозиція вже назвала голосування в Раді "державним переворотом".