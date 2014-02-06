У МЗС обіцяють "жорстку реакцію" на територіальні претензії країн-сусідів

В. о. міністра закордонних справ пообіцяв «жорстку реакцію» Києва в разі претензій інших країн на територію України. Кожара визнає, що «в деяких країнах-сусідах» окремі політики на неофіційному рівні неодноразово заявляли про такі претензії.

Політична криза в Україні спровокувала появу територіальних претензій з боку румунських політиків та журналістів. Тільки на минулому тижні в румунських ЗМІ неодноразово піднімалася ця тема, звучали заклики до керівництва країни готуватися до військової інтервенції для повернення «румунських територій».

Читайте також98% гагаузів Молдови проголосували на референдумі за Митний союз«Україна знаходиться на порозі громадянської війни. Зовсім не виключено розділ країни на проєвропейський Захід та проросійський Схід. Готова Румунія втрутитися для захисту румунів Північної Буковини і Південної Бессарабії?», - задала питання правлячій еліті країни румунська газета Adevarul.

Поки що про такі претензії говорять тільки вкрай праві, націоналістичні сили і ЗМІ. Тим не менш, незважаючи на те, що глава українського МЗС ясно висловив стурбованість, ніяких коментарів від офіційного Бухареста у відповідь не пролунало.