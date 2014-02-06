У Литві Булатов проведе експеримент з бородою

Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов проведе в Литві судово-медичну експертизу своїх травм.

Про це він сказав на прес-конференції у Вільнюсі, яку транслює в Інтернеті один з литовських телеканалів.

Булатов зазначив, що сьогодні дуже багато спекуляцій щодо його стану здоров'я, тому він звернувся до Міністерства закордонних справ Литви з відповідним проханням.

МЗС Литви пообіцяло зробити таку експертизу найближчим часом і залучити до цієї експертизи, по можливості, українську сторону.

Разом з тим, Булатов передав журналістам диск з фотографіями його тіла, зроблені його лікарем. При цьому Булатов, зазначив, що характер його побоїв зайвий раз підтверджує, що з ним «працювали» професіонали, які залишають мало слідів, але завдають багато шкоди.

Булатов також погодився провести експеримент зі своєю бородою. Він нагадав, що зараз ті, хто намагається довести, що його не викрадали, говорять, що за вісім днів Булатов не міг не голитися. Тому він погодився продемонструвати, як швидко у нього росте борода.

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Як повідомляв УНІАН, Булатов зник 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки «Борис».

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Крім того, Булатова було оголошено в розшук, він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових безпорядків (ст. 294 УК) як підозрюваний.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність будь-яких перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці стало відомо, що Булатов прибув на лікування до Вільнюса.