Кличко: Булатов відправився на лікування до Литви
20:20, 02 лютого 2014Політика
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Віталій Кличко заявив, що Дмитро Булатов пройде лікування в Литві
Булатов пройде лікування в Литві
Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов пройде лікування в Литві.
Про це повідомляє REUTERS з посиланням на лідера партії "Удар" Віталія Кличка.
Кличко розповів в інтерв'ю агентству, що Булатов відправився до столиці Латвії - Риги. При цьому його помічник додав, що звідти активіст попрямує до Литви, де й планує пройти лікування.
Читайте такожУ Генпрокуратурі запевнили, що сьогодні Булатов на літак встигне
Як повідомляв УНІАН, у Генпрокуратурі заявили, що ніяких перешкод для виїзду одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова за кордон немає, оскільки суд надав відповідний дозвіл.
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