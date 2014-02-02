Кличко: Булатов відправився на лікування до Литви

20:20, 02 лютого 2014
Політика
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Віталій Кличко заявив, що Дмитро Булатов пройде лікування в Литві

Булатов пройдет лечение в Литве

Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов пройде лікування в Литві.

Про це повідомляє REUTERS з посиланням на лідера партії "Удар" Віталія Кличка.

Кличко розповів в інтерв'ю агентству, що Булатов відправився до столиці Латвії - Риги. При цьому його помічник додав, що звідти активіст попрямує до Литви, де й планує пройти лікування.

Читайте такожУ Генпрокуратурі запевнили, що сьогодні Булатов на літак встигне

Як повідомляв УНІАН, у Генпрокуратурі заявили, що ніяких перешкод для виїзду одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова за кордон немає, оскільки суд надав відповідний дозвіл.

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