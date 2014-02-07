У Тернополі активісти ігнорують рішення суду звільнити ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова місцевого Штабу національного опору, депутат облради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

«Люди знаходяться в будівлі на законних підставах. Люди перебувають у приймальні голови облдержадміністрації, щоб потрапити до нього на прийом, вони мають на це повне право. Помічники голови адміністрації, чиї кабінети розташовані поруч, кажуть, що їм перешкоджають у роботі. Не знаю, яким чином їм заважає наш «бойовий загін»: це дві жінки і дві молоді дівчини, які сидять на дивані перед кабінетом Валентина Хоптяна (голова Тернопільської ОДА - УНІАН). Крім того, я, як депутат обласної ради, маю право проводити прийом громадян. І я це можу робити там, де зібралися люди. Ніде не сказано, що я цього не можу робити біля кабінету голови ОДА», - сказав Стаюра.

Читайте такожУ Тернополі суд зобов’язав євромайданівців звільнити ОДА Він зізнався, що у разі появи Хоптяна на роботі, він з людьми планує не дати йому можливості потрапити на робоче місце.

«Для Хоптяна принципово повернутися в свій робочий кабінет, але ми цього не дамо йому зробити. Після того, як він втік, він не має морального права керувати областю. Ми станемо щільною стіною і не пропустимо його. І взагалі я в цей момент за себе не буду ручатися», - додав Стаюра.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти тернопільського Євромайдану спільно з депутатами облради цілодобово перебувають у будівлі обласної ради та облдержадміністрації.

Люди, зокрема, хотіли зустрітися з головою облдержадміністрації Валентином Хоптяном, щоб змусити його написати заяву на звільнення.

Хоптян з 23 січня в свій кабінет в будівлі ОДА не приходив, в прес-службі повідомляли, що він працює в кабінетах інших структурних підрозділів ОДА або в приміщеннях обласних організацій.Читайте такожУ Тернополі розслідують пошкодження міліцейської відеокамери майданівцямиЗа фактом захоплення будівлі Тернопільської обласної державної адміністрації слідчим УМВС України в області 23 січня були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.

Згодом міліція повідомила, що під час спроби активістів Майдану потрапити в будівлю ОДА струс мозку отримав міліціонер, з цього приводу було відкрито ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу).

У той же час голова облради Василь Хомінець закликав журналістів і правоохоронців не трактувати події, як захоплення будівлі, зазначивши, що 23 січня депутати облради з людьми прийшли в будівлю облради проводити прийом громадян.

Згодом депутати облради від ВО «Свобода» подали заяви в міліцію з вимогою притягнути до відповідальності міліціонерів, які перешкоджали депутатам облради потрапити в будівлю обласної ради для проведення прийому громадян.

Вчора суд зобов'язав активістів тернопільського Майдану звільнити будівлю облдержадміністрації.