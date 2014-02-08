У Луганській області в будинок голови райорганізації ВО "Свобода" закинули "коктейль Молотова"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», уточнивши, що це сталося вчора, 7 лютого.

«На щастя, пекельний «коктейль» не спрацював – прогорів лише «фітель», сама пляшка не розбилася», - зазначається в повідомленні.

Луганська «Свобода» розцінює це як замах на життя націоналіста, «який вчинили провладні сили».

За даними прес-служби, тиск на керівника Старобільської «Свободи» почався від ранку: вночі «невідомі» розмалювали паркан помешкання Парамонова. «Причиною, без сумніву, став старобільский Майдан, що відбувся того ж дня - 7 лютого. Вочевидь, злочинці, не зумівши перешкодити проведенню заходу, вирішили перейти всі межі та вчинити замах, використовуючи пляшку з запалювальною сумішшю», - заявили у «Свободі».

У зв’язку з партійці вимагають від начальника Головного управління МВС України в Луганській області Євгенія Польського, керівника Луганської обласної прокуратури Анатолія Мельника та Служби безпеки України провести негайне розслідування та порушити кримінальну справу за замах на вбивство кількох осіб у зв’язку з громадською діяльністю.

«Якщо буде порушено справу за «хуліганство» чи взагалі «випадкове падіння невідомої пляшки» – ми розцінюватимемо це як посадовий підлог та фальсифікацію справи», - заявили у «Свободі».