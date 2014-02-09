Автомайдан приїхав до в. о. міністра фінансів Колобова з пустими відрами

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Після того, як автівки учасників акції врешті змогли виїхати з Києва, Автомайдан прибув у с.Романків на Київщині до будинку, де, за даними активістів, мешкає Колобов.

За даними журналіста, сусіди підтвердили, що будинку мешкає саме Колобов.

Читайте такожАвтомайдан відвідав оселю голови Житомирської ОДАБудинок виявився невеликим, але за даними учасників акції, "десь будується більший".

Активісти привезли Колобову порожні ведра на знак того, що відбувається з бюджетом України.

Також під парканом маєтку залишили напис "Не кради".