В "УДАРі" обіцяють підготувати ідеальну редакцію Конституції

Про це в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від "УДАРу" Валерій Карпунцов.

Він зазначив, що повернення до Конституції 2004 року і вдосконалення основного закону - два різні питання, але обидва потребують вирішення.

За словами політика, підготовка нової редакції Конституції триватиме кілька місяців, водночас повернення до основного закону 2004 року може відбутися за кілька днів.

"ВР зараз може 226 голосами скасувати всі закони, які були прийняті на виконання незаконного рішення Конституційного Суду. Після цього у нас відбудеться швидке повернення до моделі Конституції 2004 року. А далі йде процес її удосконалення", - зазначив Карпунцов.

Він розповів, що наразі группа народних депутатів від "УДАРу" разом з експертами напрацьовують зміни до Конституції, а далі узгоджуватимуть загальний текст з колегами по опозиції.

"Люди вийшли на Майдан, тому що немає справедливості. Тому що у нас президент набув тих повноважень, з якими народ його не обирав", – наголосив Карпунцов.

За матеріалами Gazeta.ua