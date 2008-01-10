Ющенко направив до ВР проект закону про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив у Верховну Раду проект закону «Про Кабінет Міністрів України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він повідомив сьогодні під час щотижневої традиційної зустріч із прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ за участі секретаря РНБО і глави Секретаріату Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, цей документ повинен, зокрема, унормувати повноваження і порядок діяльності уряду та визначає порядок формування Кабінету Міністрів.

Також Президент повідомив, що серед пакету законопроектів, які направив до ВР і просить прийняти як невідкладні, проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Він, за словами В.ЮЩЕНКА, має усунути протиріччя з іншими законами, зокрема, «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про Кабінет Міністрів України». Законопроект уточнює компетенцію МДА, розмежовує функції Президента і уряду при формуванні місцевих адміністрацій, гармонізує їх взаємини з главою держави і Кабінетом Міністрів.

Крім того, внесено проект Закону «Про місцеве самоврядування» – у ньому чіткіше окреслені права та повноваження територіальних громад, надаються значно ширші можливості впливу на здійснення самоврядування саме в інтересах людей, відзначив Президент.

Також глава держави, за його словами, вніс на розгляд ВР проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України», де пропонується врегулювати порядок призначення, вступу на посаду та припинення повноважень суддів Конституційного Суду, аби усунути розбіжності між відповідним Законом і Конституцією.

Як невідкладний ВР прийняти і проект Закону «Про Вищу Раду юстиції», що має на меті удосконалити діяльність ВРЮ. На переконання Президента, ВРЮ має працювати на постійній основі, а її членів слід перевести на державну службу. Також пропонується зменшити термін повноважень члена ВРЮ з шести до чотирьох років і встановити, що одна й та сама особа може призначатися членом Ради не більше двох строків підряд

Окрім того, Президент передає парламенту законопроект щодо нового порядку проведення тендерної політики держави. Цей законопроект готувався останні 5 місяців, і в ньому враховані пропозиції всіх рівнів державної влади, починаючи з місцевого.

Глава держави також вважає, що парламент має переглянути пакет законопроектів, що були прийняті Верховною Радою у той час, коли її робота була визнана неконституційною і нелегітимною.

У ході зустрічі В.ЮЩЕНКО акцентував на своєму проханні до Верховної Ради про продовження роботи сесії, яке було спрямовано голові ВР у вівторок.